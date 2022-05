Netflix mantém investimentos no Brasil por apostar em vitória de Lula, diz site

Executivos brasileiros teriam informado a chefes da plataforma dos EUA que Lula deve vencer as eleições como forma de manter recursos investidos em conteúdo original no País

Com a Netflix encarando uma crise global que trouxe perdas inéditas no número de assinantes, executivos brasileiros da plataforma teriam encomendado uma projeção interna sobre as eleições presidenciais no País deste ano para prever os próximos passos de investimentos. O resultado, conforme apuração do site NaTelinha, teria indicado que o ex-presidente Lula tem grandes chances de vitória, o que foi visto com bons olhos pela empresa por conta do histórico de políticas públicas para o audiovisual dos governos petistas — ainda mais em comparação com a falta de investimentos públicos do governo Jair Bolsonaro no setor, um dos com maiores impactos positivos para a economia.

Apesar das previsões que uma vitória de Lula poderia significar mudanças para os streamings que a plataforma vê com ressalva — como o estabelecimento de um percentual mínimo de conteúdos brasileiros —, a comparação de recursos aplicados no setor entre os governos passado e atual e a projeção de vitória do petista foram usadas como argumentos para que os investimentos previstos no País não tenham sido cortados.

As projeções foram demandadas após o anúncio dos resultados globais negativos da plataforma. A situação da empresa implicaria, em si, busca por corte de gastos, o que resultaria na interrupção de produções nacionais já anunciadas para os próximos anos.

Como forma de lidar com a situação, chefes da empresa no Brasil teriam conversado com produtores locais de séries e filmes como forma de, segundo a apuração do site, verificar a situação atual do mercado no País. O retorno foi majoritariamente "pouco animador".

Em que pese o contexto global e, ainda, os resquícios do momento mais grave da pandemia, a falta de investimentos federais no audiovisual é considerada um agravante para a crise da empresa no Brasil. A junção dos fatores chegou, conforme executivos compartilharam sob anonimato, a impedir o desenvolvimento de novos projetos.

