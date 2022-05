Um ano sem Paulo Gustavo: Multishow e Telecine lançam programação especial

Homenagem ao ator acontece nesta quarta-feira, 4, data que marca um ano da morte do humorista. Programação inclui sucessos do cinema e da televisão

O mês de maio marca um ano da partida do humorista Paulo Gustavo, um dos maiores nomes da comédia do Brasil. O artista faleceu aos 42 anos em decorrência da Covid-19 e deixou grande ausência na arte brasileira. Para homenagear o seu legado, os canais Multishow e Telecine preparam programação especial para esta quarta-feira, 4.

No Multishow, plataforma na qual o ator trabalhou durante os últimos anos, a homenagem começa ainda cedo, às 7 horas, e segue ao longo do dia. A programação conta com a exibição de episódios especiais com a família e amigos do ator, como Thales Breta, Luciano Huck, Angélica, Preta Gil e Fiorella Mattheis. Eles compartilham histórias inéditas de bastidores e momentos pessoais com o humorista.

A partir das 12h30min, os espectadores poderão ver uma maratona de episódios selecionados com Paulo Gustavo durante seis horas. Um deles é o especial de Dia Das Mães do programa "220 Volts", com destaque para Dona Hermínia, uma das principais personagens do artista. Outra opção é o episódio “O Grande Golpe do Valdo”, do programa de humor "Vai Que Cola".

Já o Telecine exibe um especial de filmes estrelados pelo ator, a exemplo de "Os Homens São de Marte... e é Pra Lá Que Eu Vou" (2014). A adaptação da peça homônima traz a dupla inseparável Fernanda (Mônica Martelli) e Aníbal (Paulo Gustavo) em uma procura pelo par perfeito. Às 22 horas, o especial relembra Paulo Gustavo como Valdomiro em "Vai Que Cola - O Filme" (2015), derivada da série que relata as aventuras da famosa pensão da Dona Jô (Catarina Abdalla) no bairro Méier, no Rio de Janeiro.

Dentro da Globoplay, na aba de conteúdos da Telecine, também é possível assistir outros sucessos da carreira de Paulo Gustavo, como "Divã" e a trilogia "Minha Mãe É Uma Peça". Os fãs poderão interagir utilizando a hashtag #EspecialPauloGustavo nas redes sociais.

Confira a programação completa:

Especial Paulo Gustavo no Multishow

- 220 Volts (T5E10) - Especial Dia Das Mães

-220 Volts (T2E03) - Anos 80

- 220 volts (T3E02) - Análise

- A Vila (T4E4) - Minha Casa Minha Vila

- A Vila (T3E12) - É Verdade Esse Bilhete

- Ferdinando Show (T1E01) - Bicha Bichérrima

- Vai Que Cola (T2E28) - Pensão Arco-íris

- Vai Que Cola (T2E2) - Velozes e Furiosos

- Vai Que Cola (T7E6) - Vai Dar Samba

- Vai Que Cola (T9E1) - O Grande Golpe do Valdo

Especial Paulo Gustavo no Telecine

18h10min - Os Homens São de Marte... e É Pra Lá Que Eu Vou

20 horas - Minha Vida Em Marte

22 horas - Vai Que Cola - O Filme

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui





