Met Gala: saiba onde assistir e que horas começa

Enfim, chegou a primeira segunda-feira de maio. O Met Gala, o evento mais glamuroso do mundo da moda, acontece hoje, dia 2. Realizado no Museu Metropolitano de Arte, ou simplesmente “Met”, o evento é idealizado pelo Instituto de Vestuário (Costume Institute, em inglês), o departamento de moda do museu, e reúne os maiores nomes da moda internacional, assim como famosos das indústrias da música, do cinema, ativistas, influenciadores e convidados que contribuem financeiramente.

Sobre o assunto Met Gala: Anitta comparece com vestido escolhido por Anna Wintour; veja

Morre aos 73 anos o ex-diretor criativo da Vogue, Andre Leon Talley

MET prepara antologia da moda nos Estados Unidos

Ibrahim Kamara substitui Virgil Abloh à frente da marca Off-White

Onde passa e como assistir?

O evento será transmitido ao vivo, a partir das 19 horas (horário de Brasília), no site oficial da Vogue. O tapete vermelho, estendido sobre os famosos degraus do Met, dará acesso aos salões interiores do museu, onde está exposta a segunda das duas partes que acompanharam o tema de 2021 e 2022: a moda americana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O “dress code”, inglês para código ou guia de vestimenta, é “Glamour Dourado”, indicando que as roupas utilizadas pelos convidados devem ser opulentas e ofuscantes. Mas, como já é de costume, algumas das celebs escolhem ir com roupas fora do tema, feitas pelos designers convidados, que geralmente escolhem uma modelo ou celebridade para vestir.

A tradição do Met Gala

Todos os anos, uma comissão decide o tema da festa e faz a curadoria de uma exibição que fornece o tema do baile. Em essência, o evento é beneficente, e muitos dos convidados não são pessoas famosas, mas sim doadores que contribuem com o dinheiro utilizado pelo Met e pelo Instituto para dar suporte às exibições de arte.

Ano passado, por conta do surgimento da variante delta do vírus da Covid-19, o “Baile do Met” foi realizado em meados de setembro. A exposição “Na América: Um Léxico da Moda”, estava localizada no Centro de Vestuário Anna Wintour, a ala do Met Museum que abriga as exibições do Instituto de Vestuário, que organiza o Met Gala. Em 2022, a segunda parte da exposição, “Na América: Uma Antologia da Moda”, se encontra na seção de roupas de época da Ala Americana.



Tags