Viviane Mosé participa do projeto "Diálogos Contemporâneos" na terça, 3

A escritora Viviane Mosé participará da próxima edição do projeto literário “Diálogos Contemporâneos”, que acontece na terça-feira, 3 de maio. Na data, a temática da conversa será “O alvo da vida não é ser feliz, é aprender a viver”.

A discussão abordará o que a filosofia pode ensinar sobre a vida e os problemas. Além disso, a autora tratará sobre suas visões acerca da felicidade, da alegria, da arte e da existência.

Viviane Mosé é filósofa, escritora, poetisa, psicóloga e psicanalista. Entre seus livros publicados, estão “O homem que sabe”, “Nietzsche hoje” e “Toda palavra”.

Durante sua carreira, já foi indicada a duas categorias no Prêmio Jabuti com as obras “Stela do Patrocínio – Reino dos bichos e dos animais é o meu nome” e “A Escola e os desafios contemporâneos”.

A mediação do evento será feita por Lia Sanders, artista plástica, escritora, psiquiatra e professora da Universidade Federal do Ceará (UFC) e da Unichristus.

O “Diálogos Contemporâneos” ocorre na terça-feira, 3, a partir das 19 horas, no Cineteatro São Luiz. A entrada é gratuita e por ordem de chegada.

Além de Viviane Mosé, outros nomes participarão das edições seguintes, como Sérgio Vaz, Fabrício Carpinejar e Ailton Krenal.

Diálogos Contemporâneos com Viviane Mosé

Quando: terça-feira, 3 de maio, às 19 horas

Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)



