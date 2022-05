Plataforma do Google realiza mostra virtual sobre a história da vacinação

O Google Arts & Culture, plataforma que oferece uma experiência gratuita e imersiva por meio de exposições virtuais, realiza a mostra “Uma breve história da vacinação”. Iniciativa, que já está disponível para o público, é uma parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS).

No espaço, as pessoas podem explorar fotos, imagens de arquivo e documentos científicos que iniciam no século XV. Naquela época, havia uma tentativa de imunizar a população a partir do contato intencional com a doença.

O público também conhecerá como foram criadas várias vacinas, como a de poliomelite, sarampo, gripe, hepatite B, meningite, HPV e outras. Além disso, revela como foi possível erradicar doenças com a vacinação em massa.

A imersão ainda apresenta o trabalho de muitos cientistas que foram pioneiros na área, como Lady Mary Wortley Montagu (precursora da imunização contra a varíola), Edward Jenner (conhecido como “pai da vacina”) e Louis Pasteur (desenvolvedor da primeira vacina antirrábica).

A plataforma destaca outros grandes momentos da história, como a elaboração do “Programa Ampliado de Imunização”, uma ação global criada pela OMS para combater doenças que podem ser prevenidas com a vacinação.

