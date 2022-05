Domingo Maior hoje, 01/05: qual filme vai passar neste domingo, na TV Globo?

Um filme de suspense vai passar no Domingo Maior hoje, domingo, 1º de maio (01/05). Longa está previsto para começar às 23h25, após o Fantástico, na programação da TV Globo

Um filme de suspense vai passar no Domingo Maior no domingo, 1º de maio (01/05), na programação da TV Globo, à 23h25min (horário de Brasília). Trata-se de “Corra!". Longa-metragem será exibido logo depois do Fantástico.

Chris é um jovem negro que está prestes a conhecer a família de sua namorada caucasiana, Rose. Elas viajam até a cidade da família dela, que afirma nunca ter namorado um negro anteriormente.

A princípio, ele acredita que o comportamento excessivamente amoroso por parte da família de Rose é uma tentativa de lidar com o relacionamento dela com um rapaz negro, mas, com o tempo, Chris percebe que a família esconde algo muito mais perturbador.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Marcos Mion vai dublar Buzz Lightyear em novo filme da Pixar

Lady Gaga anuncia novo single que faz parte do filme "Top Gun: Maverick"

"A Pastora do Diabo": Livro fala sobre rituais de Flordelis com os filhos

Veja trailer

Filme do Domingo Maior hoje, 01

Corra!

Quando: hoje, domingo, 23h25

Onde: No canal aberto da Globo

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Escute o podcast clicando aqui.

Tags