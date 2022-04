Lady Gaga anuncia novo single que faz parte do filme "Top Gun: Maverick"

Lady Gaga anunciou seu novo single, “Hold My Hand”, faixa que faz parte da trilha sonora do filme “Top Gun: Maverick”. A música, que será lançada mundialmente no dia 3 de maio, foi escrita para o longa-metragem.

O single foi produzido por Lady Gaga e BloodPop, com produção adicional de Benjamin Rice. A versão cinematográfica de “Hold My Hand” apresenta produção adicional de Harold Faltermeyer e do vencedor do Oscar, Hans Zimmer.

Nesta segunda-feira, 25, ela deixou os fãs atentos e ansiosos ao publicar um tweet com um trecho da letra da canção: “Segure minha mão tudo vai ficar bem, ouvi dos céus que as nuvens têm estado cinzas” (“Hold my hand everything will be ok I heard from the heavens that clouds have been grey”).

"Quando escrevi essa música para Top Gun: Maverick, nem percebi as múltiplas camadas que ela cobria o coração do filme, minha própria psique e a natureza do mundo em que vivemos", escreveu em seu perfil no Instagram nesta quarta-feira, 27.



"Estou trabalhando nessa música há anos, aperfeiçoando-a, tentando torná-la nossa. Eu queria transformar a música em uma música em que compartilhássemos nossa profunda necessidade de sermos compreendidos e tentarmos entender um ao outro – um desejo de estar perto quando nos sentimos tão distantes e uma capacidade de celebrar os heróis da vida", continuou.

“Hold My Hand” marca o retorno da artista à composição e produção de música original para o cinema. As expectativas do público são altas, já que Gaga foi um sucesso no longa “Nasce Uma Estrela” , de 2018, tendo rendido à ela um Oscar, dois Grammys, um BAFTA, um Golden Globe e um Critics' Choice Award.

Com lançamento previsto para o dia 26 de maio nos cinemas do Brasil, “Top Gun: Maverick”, da Paramount Pictures, mostra Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise) após mais de 30 anos de serviço como um dos principais aviadores da Marinha. Maverick está em seu habitat natural – rompendo limites como um corajoso piloto de testes e evitando que o impeçam de voar.



Diante de um futuro incerto e enfrentando os fantasmas de seu passado, Maverick é arrastado para um confronto com seus medos mais profundos, culminando em uma missão que exige o sacrifício final daqueles que serão escolhidos para pilotá-lo.

