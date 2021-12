Luíza e Maurílio se conheceram em karaokê; relembre

A cantora sertaneja Luíza, da dupla com Maurílio, contou que conheceu seu parceiro de palco num karaokê enquanto cantava músicas da cantora Marília Mendonça. Na ocasião, Luíza disse que ambos estavam fascinados pelo primeiro álbum lançado da cantora goiana, em 2016. A revelação foi feita durante uma entrevista concedida ao programa OtaLab. Sua dupla, Maurílio, faleceu nesta quarta-feira, 29, aos 28 anos, decorrente de um tromboembolismo pulmonar.

Segundo Luíza, os dois cantaram juntos uma música e gravaram a apresentação, que ao ser compartilhada nas redes sociais viralizou. "A gente cantou uma música da Marília Mendonça. Daí gravamos um vídeo e começou a viralizar na nossa região. As pessoas começaram a perguntar quando era o show da dupla, sendo que na época a gente nem dupla era. Era pra ter acontecido dessa forma mesmo", disse.

Com o aval do público, Luíza e Maurílio investiram na carreira musical. Em 2017 lançaram seu primeiro disco, "Luíza e Maurílio Ao Vivo". No ano seguinte, em homenagem a cidade natal de Maurílio e onde se conheceram, a dupla gravou o "Ao Vivo em Imperatriz". Em 2019 gravaram o disco "Segunda Dose" e em 2020, "Ensaio Acústico 2". Por fim, o último lançamento da dupla foi a música "Não Dá Pra Continuar", produzida em parceria com João Bosco e Vinícius.

