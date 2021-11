Presa desde agosto, ex-deputada Flordelis fica noiva de produtor musical gospel

A ex-deputada Flordelis, 60, presa desde agosto deste ano, está noiva do produtor musical Allan Soares, 25. Em suas redes sociais, Allan atualizou seu status para "noivo". Em junho de 2019, Flordelis foi acusada de envolvimento no assassinato do ex-marido, o pastor Anderson do Carmo.

Mesmo com sua prisão, o namoro entre a ex-deputada e Allan Soares segue firme. Em janeiro deste ano, ele publicou uma foto durante visita.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Allan acredita na inocência da ex-deputada. “É amor”, disse ele, recentemente.

De acordo com o EXTRA, o rapaz tem participado de reuniões e encontros com membros da igreja, onde prestam apoio a Flordelis. Os dois se conhecem há pelo menos três anos.

Justiça condena filhos da ex-deputada

Com julgamento iniciado na última terça, a Justiça condenou dois dos filhos da ex-deputada, nesta quarta-feira, 24, por envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019. O julgamento de Flordelis e de outros oito acusados do crime ainda não tem data marcada.

Tags