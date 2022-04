Jared Padalecki, de "Supernatural", sofre grave acidente e se recupera

Jensen Ackles, também ator de "Supernatural", afirmou que Jared Padalecki tem sorte de estar vivo e se recuperando do acidente

Jared Padalecki, de “Supernatural”, sofreu um grave acidente de carro no fim de semana. Ele, que tinha se programado para participar de um evento de fãs no domingo, 24, cancelou suas atividades para se recuperar.

De acordo com seu parceiro de tela e amigo, Jensen Ackles, o ator tem sorte de estar vivo. “Ele sofreu um grave acidente de carro. Ele não estava dirigindo. Ele estava no banco do passageiro e tem sorte de estar vivo”, disse em entrevista divulgada pelo portal Independent.

O homem que interpreta Dean Winchester na série de terror ressaltou que Jared Padalecki foi salvo por causa do airbag. “Ele ficou tipo: ‘Sinto que fiz 12 rounds com Tyson (pugilista)’. Mas ele está indo bem e está se movimentando”, complementou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Apenas mantenham-no em seus pensamentos, enviem-lhe um pouco de amor se vocês tiverem uma chance nas redes sociais e ele estará de volta conosco em breve”, pediu.

Jensen Ackles e Jared Padalecki ficaram famosos por participarem de “Supernatural”, uma produção estadunidense de terror que conta a história de dois irmãos que combatem criaturas sobrenaturais.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Marvel: Arábia Saudita pede que Disney retire "referências LGBTQ" de filme

J.K. Rowling dá boas-vindas a homem banido do Twitter por transfobia

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Escute o podcast clicando aqui.

Tags