Livro em miniatura de Charlotte Brontë é vendido por mais de US$ 1 milhão

Menor que uma carta de baralho, um livro de poemas escrito por Charlotte Brontë quando ela tinha 13 anos foi comprado por 1,25 milhão de dólares por uma associação literária britânica, que anunciou nesta segunda-feira, 25, que vai doá-lo ao museu dedicado a essa autora inglesa do século XIX.

Com o título "A Book of Ryhmes by Charlotte Brontë, Sold by Nobody, and Printed by Herselt" (Um Livro de Rimas de Charlotte Brontë, Vendido por Ninguém e Impresso por Ela Mesma), o manuscrito de papel pardo de 15 páginas, datado de 1829, costurado à mão e composto por uma coleção de dez poemas inéditos, foi anunciado na semana passada em Nova York.

Colocado à venda por um proprietário anônimo, foi comprado por US$1,25 milhão pela Friends of National Libraries, uma organização britânica sem fins lucrativos que trabalha para preservar a herança literária do país. "Salvar o pequeno livro de Charlotte Brontë é uma grande conquista para o Reino Unido", afirmou Geordie Greig, presidente da associação, que o doará ao Museu Brontë, situado em Haworth, no norte da Inglaterra, onde a escritora cresceu.

Nascida há 206 anos em 21 de abril de 1816, quando criança Charlotte se divertia com suas irmãs e irmão inventando histórias intrincadas em um mundo de fantasia sofisticado. Seu trabalho posteriormente gerou clássicos da literatura inglesa como "Jane Eyre" de Charlotte Brontë, "Wuthering Heights" de Emily Brontë e "The Lodger of Wildfell Hall" de Anne Brontë.

Em novembro de 2019, um manuscrito em miniatura de Charlotte Brontë já havia sido vendido por cerca de US$850mil. Em dezembro passado, os Amigos das Bibliotecas Nacionais já compraram uma coleção de livros e manuscritos, incluindo sete miniaturas de Charlotte, por 15 milhões de libras (19,5 milhões de dólares).

