Projeto Macaubar: Segunda edição celebra o Dia Nacional do Chorinho

O Theatro José de Alencar, equipamento da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult CE), gerido pelo Instituto Dragão do Mar (IDM), recebe nesta sexta-feira, 22, a partir das 17 horas, a segunda edição do “Projeto Macaubar”. A estreia ocorreu no dia 17 de outubro de 2021, dentro da programação do projeto “Theatro de Portas Abertas”.

Tendo como locação a Praça Mestre Boca Rica, situada no anexo CENA do TJA, o evento é aberto ao público e contará com a presença do Mestre Macaúba do Bandolim e músicos convidados. O evento casa-se também com as celebrações alusivas ao Dia Nacional do Chorinho e ao aniversário de Pixinguinha (23 de abril).

O “Projeto Macaubar” surgiu com o propósito de trazer à tona as memórias da tradição cearense, não somente do gênero choro, como também as clássicas serestas dos bares das noites de Fortaleza. O momento traz a importância da identidade cultural, garantindo a tradição do chorinho e seus “chorões” para as novas gerações.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A roda de músicos conta com a presença de amigos do Mestre, nomes da nova geração do cenário local, como Ian Calíope, Gugu, Pedro Ernesto, Pedro Madeira e Rafael Melo. Também irão marcar presença como convidados dois filhos de Macaúba: Marinaldo do Bandolim e Reginaldo.

O nome “Macaubar” faz referência ao bar que surgiu de visitas informais e espontâneas de amigos e músicos à casa/sítio de José Felipe da Silva (o Macaúba) e Beliza Guedes (sua esposa), que sempre esteve tocando nas noites de Fortaleza, desde a década de 1970, quando iniciou sua carreira.

Sobre o assunto Calendário do K-pop: com Seventeen e Psy, veja comebacks de abril e maio

A casa não demorou muito tempo para se transformar em um bar acolhedor, com boas comidas e bebidas, além de muita música, o que caracteriza bem a experiência boêmia das rodas de choro dos bares cearenses. A primeira vez que músicos se juntaram na residência do Macaúba, foi no ano de 1995, dentre eles estavam nomes como Evaldo Gouveia, Ribamar Freire, Tarcísio Sardinha, Rodolfo Forte, Edson Távora e Carlinhos Patriolino.

O evento nesta sexta-feira contará com o serviço de bebidas do Café Iracema e o cardápio levará a assinatura da chef Mirelle Guilherme e seu Tempero da Nega. A entrada só será permitida com a apresentação do comprovante com o esquema vacinal completo contra a Covid-19 (três doses para pessoas com 18 anos ou mais), acompanhado de RG ou outro documento oficial com foto.

Projeto “Macaubar”: Segunda Edição



Quando: 22 de abril (sexta-feira), às 17 horas

Onde: Praça Mestre Boca Rica/ Anexo CENA do TJA (Rua 24 de Maio, 600 - Centro)

Outras info.: (85) 99650.1933 (Milza Gama) / @projetomacaubar (Instagram)

Entrada franca

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags