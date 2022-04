Cearense Juarez Souza, um dos primeiros reis de bateria, desfila na Sapucaí

Depois de mais de uma década de relação com Carnaval carioca, o cearense Juarez Souza desfila pela primeira vez como rei de bateria na Marquês de Sapucaí nesta quarta-feira, 20 de abril. Ele se apresentará com a escola de samba Acadêmicos do Sossego.

O estudante de medicina e maquiador será um dos primeiros homens da história do sambódromo a desfilar à frente dos instrumentistas. “Estou me dedicando de todas as formas para trazer o melhor para o público, para os sambistas que estão sedentos de Carnaval após dois anos de pandemia, para minha comunidade, para a escola, para todas as pessoas que me abraçam e me mandam forças”, ele afirma em entrevista ao O POVO.

“É uma vivência nova, é uma experiência nova. É um sonho estar à frente da bateria. Concretizar isso hoje, para mim, é gratificante. Me sinto extremamente honrado e lisonjeado”, comemora.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Juarez Souza desfila desde os 23 anos. Agora aos 36 anos, ele mantém relações próximas com a Acadêmicos do Sossego. “A Acadêmicos do Sossego é uma escola de 52 anos, e eu sou o primeiro rei de bateria de toda a história da agremiação. A minha relação com a escola começou em 2019, quando eu já vinha namorando a escola. Em 2020, eu desfilei como convidado”, recorda.

O Carnaval é uma de suas maiores paixões. Influenciado desde criança a gostar dos desfiles por causa de sua bisavó e de suas tias-avós, ele cresceu com o vínculo com a festividade.

“O Carnaval, para mim, tem um significado de entrega, paixão e verdade. Eu posso dizer que o Carnaval é o exemplo perfeito de demonstração de amor e superação, de que a distância não significa nada para quem é apaixonado. Mesmo que eu seja do Ceará, consigo estar presente no Rio de Janeiro e vivenciar esse momento”, indica.

A Acadêmicos do Sossego desfila com o samba-enredo “Visões Xamânicas”. A partir de perspectivas ancestrais, a escola propõe uma visão sobre a relação da população mundial com o planeta. O enredo foi criado pelo carnavalesco André Rodrigues.

O espetáculo alertará os espectadores sobre a necessidade de cuidar da natureza. A letra entoa: "Xapiri nos perdoe pelo que fizemos de urihi/ Xapiri ensinou a cuidar e vamos destruir/ A razão ancestral evocou sua voz/ Só não deixe o mundo cair sobre nós/ Omama escondeu na floresta/ Pedaços do céu contra os olhos da ambição/ A ganância sente fome/ E o mal que nos consome mata o homem e o quinhão".

Juarez Souza ressalta: "O enredo da minha escola vai trazer a preocupação com o planeta. Vai tratar da sustentabilidade e do cuidado com os povos originários, que são os indígenas. Também vai falar sobre a relação entre o homem e o planeta, sobre essa questão da destruição que o homem vem causando no planeta".

Os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro começam nesta quarta-feira, 20 de abril, e terão transmissão pela TV Globo. Evento começará às 21 horas, mas a apresentação da Acadêmicos do Sossego está prevista para começar durante a madrugada da quinta-feira, 21, às 1h30min.

Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Laboratórios de Criação do Porto Iracema abre as vagas para o interior

Caetano Veloso e Roberta Sá são atrações confirmadas no festival I’Music

Prefeitura de Fortaleza seleciona obras de arte para instalação de painéis

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Escute o podcast clicando aqui.

Tags