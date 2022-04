Prêmio Sesc de Artes Cênicas abre inscrições para propostas de espetáculos

Os vencedores do Prêmio Sesc de Artes Cênicas receberão de R$50 mil a R$100 mil para a montagem de seus espetáculos

O Prêmio Sesc de Artes Cênicas recebe propostas de espetáculos até o dia 8 de maio. Os interessados podem inscrever projetos inéditos de teatro, dança, circo e outras modalidades.

Cinco propostas serão contempladas: uma receberá o valor de R$100 mil, duas ganharão R$70 mil e outras duas terão R$50 mil. O dinheiro deverá ser destinado à montagem de seus trabalhos.

As premiações são divididas em: espetáculos de média complexidade de produção; espetáculos de baixa complexidade de produção; e espetáculos nos formatos solo ou monólogo, em que há equipe reduzida.

A oportunidade está aberta para artistas, produtores e coletivos que residem em território nacional. Os interessados devem ter, no mínimo, 18 anos para se inscrever.

O resultado provisório será divulgado no dia 31 de maio. Depois disso, haverá período de aplicação de recursos. As propostas finalistas serão anunciadas no dia 21 de junho.

Prêmio Sesc de Artes Cênicas

Quando: inscrições até dia 8 de maio

Onde: site do Sesc

Edital: disponível on-line



