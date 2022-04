Carnaval 2022: escola Gaviões da Fiel levará Bolsonaro "gay" ao desfile

Os desfiles das escolas de samba do São Paulo começam nesta sexta, 22 de abril, depois de um ano sem o evento por causa da pandemia do coronavírus. E, na comemoração paulista, que acontece no Sambódromo do Anhembi, a Gaviões da Fiel fará uma sátira com Jair Bolsonaro.

Em entrevista à Folha de S.Paulo, o hair designer Neandro Ferreira, que interpretará o presidente, indicou que o governante aparecerá de uma forma “bem gay, bichíssima”. Também haverá placas que indicarão: “Fora Bolsonaro”.

O samba-enredo foi criado pelo carnavalesco Paulo Barros. A composição teve participação do humorista Marcelo Adnet, que já tinha sido responsável pelo samba “O Conto do Vigário”, da São Clemente, em 2020.

No evento marcado para esse sábado, 22 de abril, a agremiação abordará a luta contra o fascismo, o racismo e várias outras formas de opressão na sociedade brasileira.

A letra da música faz conexões com o momento atual: “Meu lugar de fala, a voz destemida/ Cabeça erguida por nossos direitos/ Quando o fascismo do asfalto/ É opressor à militância por respeito/ O ventre das mazelas sociais/ Ante ao preconceito vai se libertar/ Vidas negras nos importam/ O grito da mulher não vão calar/ Meu Gavião chegou o dia da revolução/ Onde a democracia desse meu Brasil/ Faça o amor cantar mais alto que o fuzil”.



