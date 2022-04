Netflix, Disney Plus e Amazon: veja os lançamentos do fim de semana

Está procurando o que fazer durante o fim de semana? O Vida&Arte preparou uma lista com os lançamentos das principais plataformas de streaming.

No Disney+, “A Era do Gelo: As Aventuras do Scrat” compõem seis curta-metragens. Nessas narrativas animadas, o esquilo de “A Era do Gelo” passa por muitas situações, como as aventuras de se tornar pai, além da luta por sua noz.

Já a Netflix adiciona “Anatomia de um Escândalo”, inspirada no livro homônimo da jornalista e escritora Sarah Vaughan. No enredo, Sophie leva uma vida privilegiada como esposa de um importante político.

James Whitehouse é considerado um bom pai, um marido dedicado e uma figura pública carismática. Mas, quando ele é acusado de um crime chocante, sua mulher tentará provar a todo custo que ele é inocente.

Também há o lançamento da série brasileira “A Sogra que te Pariu”, protagonizada por Rodrigo Sant'Anna, Rafael Zulu, Lidi Lisboa e outros atores.

História foca em Dona Isadir, que vai morar com seu filho Carlos e sua nora Alice durante a pandemia do coronavírus. Entretanto, a situação que era para durar apenas alguns dias permanece por meses.

O Amazon Prime Video disponibiliza “A Família Addams 2: Pé na Estrada” em seu catálogo. No longa-metragem de animação, Morticia e Gomez decidem viajar com toda a família em um trailer assustador.

Em viagem pelos Estados Unidos, eles reencontram primos e amigos distantes, mas nem todas as situações acontecerão conforme o esperado.

Netflix

quarta-feira, 13

- A Sogra Que Te Pariu

quinta-feira, 14

- Círculo de Fogo: The Black (temporada 2)

- Ultraman (temporada 2)

sexta-feira, 15

- Os Herdeiros da Terra

- DC's Legends of Tomorrow (temporada 6)

- Escolha ou Morra

- One Piece: Z

- Anatomia de um Escândalo

Disney Plus

quarta-feira, 13

- A Era do Gelo: As Aventuras do Scrat

- Fancy Nancy Clancy (temporada 3)

- Sabores Extremos com Gordom Ramsay (temporadas 2 e 3)

- Reablitação Canina (temporada 2)

- O Extraordinário Território da Escandinávia

sexta-feira, 15

- Descobertas de Bob Ballard

- India’s Wild Leopards

- De Volta ao Titanic

- A Lenda de Mordu

Amazon Prime Video

quinta-feira, 14

- Cómo Sobrevivir Soltero (temporada 2)

sexta-feira, 15

- Outer Range

- Sentença

- A Família Addams 2

- Chicago Fire: Heróis Contra o Fogo (temporada 7)

- Chicago P.D.: Distrito 21 (temporada 6)

- Law & Order: Unidade de Vitimas Especiais (temporada 20)

- Los Últimos Románticos

- O Chalé

Belas Artes à La Carte

quinta-feira, 14

- Abel

- Borgman: O mal-intencionado

- O Número 10

- Irmãs Gêmeas

- Apenas o Melhor para o Nosso Filho

- Prince

- Me Leve Para Algum Lugar Legal

- Eu Não Quero Dançar

Mubi

quinta-feira, 14

- Amante por um Dia

sexta-feira, 15

- Amor Bandido

sábado, 16

- Coquetel de Assassinos

domingo, 17

- O Que é Isso, Companheiro?



