Luísa Sonza confirma presença no Festival Expocrato 2022, em julho

A cantora Luísa Sonza será uma das atrações do Festival Expocrato, que acontece entre os dias 10 e 17 de julho

Luísa Sonza é uma das atrações confirmadas no Festival Expocrato, que está marcado para acontecer entre os dias 10 e 17 de julho deste ano. A organização divulgou a informação em suas redes sociais nesta quinta-feira, 14.

A artista apresentará várias de suas músicas famosas, como “Atenção”, “Anaconda”, “Modo Turbo”, “Quebrar Seu Coração”, “Câncer” e outras.

No ano passado, a cantora lançou o álbum “Doce 22”, que reuniu milhões de reproduções nas plataformas digitais. Entre as faixas, estão “Interesseira”, “Café da Manhã”, “VIP” e “Mulher do Ano”.

Além dela, outros nomes já foram confirmados, como Leo Santana, João Gomes, Nando Reis e Wesley Safadão. As datas de cada apresentação ainda não foram divulgadas.

O Festival Expocrato também não anunciou os valores dos ingressos da nova edição. Mas as informações serão disponibilizadas nas redes sociais do evento.

Festival Expocrato

Quando: de 10 a 17 de julho

Onde: no Parque das Exposições Pedro Felício Cavalcanti, no Crato

Mais informações: Instagram @festivalexpocrato



