Cantora gospel Isadora Pompeo afirma ser "bolsominion por falta de opção"

A cantora ainda disse que não concorda com algumas atitudes de Jair Bolsonaro, mas acredita que ele é a melhor opção no momento

Através das redes sociais, a cantora gospel Isadora Pompeo afirmou ser "bolsominion", nome atrelado aos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. No entanto, a artista declarou que não concorda com todas as atitudes dele e explicou o motivo pelo qual apoia o político.

"Eu sou bolsominion, bolsonarista ou o que for, mano, por falta de opção", declarou. "Ele não representa tudo o que eu acredito, ele não faz tudo que eu acho certo, faz muita coisa errada, fala muita coisa sem noção, tem atitudes que não são convenientes, mas é o menos pior que nós temos, e glória a Deus por isso. Talvez ele não seja o melhor, mas talvez ele é necessário para o momento”, afirmou.

Após a repercussão, a cantora falou sobre liberdade de expressão no Instagram. "Lembre-se sempre que você está num país democrata, com direito de expressar sua opinião, de falar o que você pensa ou deixa de pensar. Para isso que existe democracia. Quem não é a favor da democracia está no país errado", declarou.

"Eu tô muito tranquila, com a consciência muito leve a respeito do que eu acredito", ressaltou. A artista ainda disse que as pessoas têm direito de discordar dela, assim como ela tem direito de discordar dos outros.

