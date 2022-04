Projeto Pôr do Sol retorna com programação presencial neste domingo, 10

O Projeto Pôr do Sol Fortaleza retorna com sua programação presencial neste domingo, 10 de abril. O evento estava com suas atividades paralisadas desde novembro do ano passado por causa do avanço de casos de influenza e covid-19.

A edição estava programada para voltar às atividades na semana passada, mas a organização cancelou a apresentação por causa da previsão de chuva em Fortaleza.

A nova temporada acontece em palco no Espigão do Náutico, na esquina entre as avenidas Beira Mar e Desembargador Moreira. Iniciativa também será transmitida nas redes sociais, no perfil do Instagram @pordosolfortaleza e no canal do Youtube de Felipe Adjafre.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O pianista, que participa do projeto há cinco anos e é a atração fixa do evento, terá os convidados Willian Ciriaco e Derek Ventura. Show começa às 17 horas.

Willian Ciriaco trabalha como músico e arranjador. Durante seu percurso, acompanhou artistas como Toquinho, Ivan Lins e os maestros João Carlos Martins e Roberto Minczuk. Mestre em Regência, é professor na Universidade Estadual do Ceará, regente auxiliar na Orquestra Sinfônica da Uece e coordenador de música de Cascavel.

Derek Ventura é um cantor, compositor e violonista que já percorre os 16 anos de carreira. Em sua trajetória, apresentou-se em cidades como Salvador, São Paulo e Belém.

A apresentação do Projeto Pôr do Sol, entretanto, pode ser cancelado caso haja previsão de chuvas para o domingo, 10 de abril.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Pink Floyd e cantor ucraniano lançam clipe inédito em benefício da Ucrânia

Netflix, Disney Plus e Amazon: veja os lançamentos do fim de semana

Projeto Pôr do Sol

Quando: domingo, 10 de abril, às 17 horas

Onde: Espigão do Náutico, na avenida Beira Mar; apresentação também será exibida no Instagram @pordosolfortaleza e no canal do Youtube de Felipe Adjafre



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Escute o podcast clicando aqui.

Tags