Cantora Carol Biazin apresenta show da turnê "Beijo de Judas" no TJA

A cantora e compositora paranaense Carol Biazin apresenta o show de sua turnê “Beijo de Judas” nesta sexta-feira, 8 de abril, em Fortaleza. Evento acontece a partir das 19 horas no palco principal do Theatro José de Alencar.

O valor das entradas varia entre R$140, a inteira, e R$70, a meia. Os ingressos estão disponíveis no site do Sympla.

Na data, a artista apresentará seu álbum “Beijo de Judas”, que conta com dez faixas. Algumas das músicas principais contam com participações especiais. Tem “Tentação”, com Luisa Sonza; “Sempre Que Der”, com Vitão; “Rolê”, com Gloria Groove; e “Raio X”, com Dilsinho. Ela cantará alguns dos sucessos de sua carreira, como “Suas Linhas”, “Cancela” e “Você Tem”.

Carol Biazin também ficou conhecida por ser coautora de cinco canções do novo álbum de Luisa Sonza, “Doce 22”. São elas: “Penhasco”, “Melhor Sozinha”, “V.I.P”, “2000” e “Anaconda”.

Em sua carreira, a artista ainda foi responsável pela coautoria das músicas “Pouco de Você”, de Vitão; “Juntinho”, da Rouge”; e “Complicado”, de Vitão e Anitta.

Carol Biazin no TJA

Quando: sexta-feira, 8 de abril, a partir das 19 horas

Onde: no palco principal do Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Quanto: R$140 (inteira) e R$70 (meia-entrada ou meia solidária)

Ingressos: no site do Sympla

Mais informações: o público deverá apresentar comprovante de vacinação contra Covid19, com três doses para pessoas acima de 18 anos

