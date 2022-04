Exposição "O Sertão Virou Mar" abre para visitação neste sábado, 2

Mostra do artista potiguar Azol apresenta novos olhares do sertão. As visitações continuam no Sobrado Dr. José Lourenço até o dia 07 de maio

Inspirado pelos cenários da caatinga, o artista visual Azol apresenta a exposição “O Sertão Virou Mar” e propõe a revelação de um olhar mágico por meio de fotomontagens, pinturas e videoinstalações. A mostra gratuita será inaugurada no Sobrado Dr. José Lourenço neste sábado, 2, às 10 horas, e segue disponível para visitação até o dia 7 de maio. O público deve apresentar o passaporte de vacina contra a Covid-19 com a terceira dose.

Natural do Rio Grande do Norte, Azol vive há anos na cidade de São Paulo e continua fascinado pelas paisagens do sertão. Ele resgata o ambiente familiar através de um acervo composto por diversas linguagens artísticas. A partir de sobreposições de fotografias com pinturas, Azol provoca imagens que misturam a realidade e a ficção com o intuito de adicionar elementos dramáticos às narrativas.

O processo resulta em obras que multiplicam os significados e sentimentos que envolvem estes espaços. Com curadoria de Marcos Lontra, o trabalho tem o objetivo de causar uma distorção nos cenários e instigar o observador a explorar as próprias fantasias sobre o sertão.

Saiba mais sobre o artista

Azol é formado em Cinema e Artes Gráficas nos Estados Unidos e produziu conteúdos para os grupos Manchete, Bandeirantes e Globo. O artista visual também realizou exposições individuais e coletivas no Brasil e em países internacionais, a exemplo da França.

Ele trabalha desde 2010 no ateliê em São Paulo, onde realiza pesquisas artísticas em diferentes plataformas, como pintura, escultura, colagem e fotografia. O artista foi diplomado pela Fundação da Cidade de São Paulo em 2020 e tem obras nos acervos da Pinacoteca do Rio Grande do Norte.

Exposição "O Sertão Virou Mar"

Onde: Sobrado Dr. José Lourenço (rua Major Facundo, nº 154, Centro)

Quando: terça a sexta, das 9h às 16 horas, e sábado, das 9h às 13 horas

Mais informações: No Instagram @sobrado154

Entrada gratuita

