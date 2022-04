Grammy 2022: tributo homenageia Marília Mendonça, mas esquece Elza Soares

A cantora Marília Mendonça foi uma das homenageadas da performance "in memoriam" do Grammy Awards 2022, que aconteceu no último domingo, 3 de abril. Com vídeo e apresentação musical, a Academia de Gravação fez um tributo a artistas que faleceram no último ano. No entanto, Elza Soares não apareceu na homenagem, mesmo já tendo ganhado um Grammy Latino.

Com mais de 60 anos de carreira, Elza Soares já foi eleita pela Rádio BBC de Londres como a cantora brasileira do milênio. Em 2016, a artista venceu o Grammy Latino na categoria "Melhor Álbum de Música Popular Brasileira" com "A Mulher do Fim do Mundo". Elza faleceu em janeiro deste ano, aos 91 anos, de causas naturais.

Já Marília Mendonça, reconhecida como líder do "feminejo", morreu em novembro do ano passado, aos 26 anos, em uma acidente de avião. Em 2019, a artista ganhou um Grammy Latino por "Melhor Álbum de Música Sertanejo" com o projeto "Todos os Cantos". A cantora também foi homenageada na última cerimônia do Grammy Latino, que aconteceu semanas após a sua morte.

Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters que morreu em março, também foi homenageado. O ato musical "in memoriam" se iniciou com a música "My Hero" do Foo Fighters. A banda venceu três categorias da premiação. Outros artistas como Charlie Watts, Joe Simon, Young Dolph, Ronnie Spector, Ronnie Wilson, Vicente Fernández e Stephen Sondheim, considerado maior compositor e letrista da Broadway, foram lembrados pelo ato.



