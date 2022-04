Escritora Lygia Fagundes Telles morre aos 98 anos

A romancista brasileira Lygia Fagundes Telles, uma das mais célebres escritoras da língua portuguesa, faleceu neste domingo, 3, em São Paulo, aos 98 anos, informou a Academia Brasileira de Letras.

Telles, que foi eleita membro da Academia em 1985, venceu cinco vezes o prêmio Jabuti e recebeu o Camões, o prêmio mais importante da literatura portuguesa, em 2005.

Filha de uma pianista e de um advogado, Telles formou-se em Direito pela Universidade de São Paulo, mas voltou-se para a escrita a pedido de dois amigos que se tornaram escritores famosos, Carlos Drummond de Andrade e Erico Verissimo.

Ela publicou seu romance de estreia aos 30 anos, "Ciranda de Pedra", abrindo caminho para uma obra prolífica de romances, contos, peças de teatro e roteiros.

Um de seus romances mais famosos, "As Meninas" (1973), descreve a vida de três jovens no início dos anos 1970 sob a brutal ditadura militar do Brasil.

Ela enfrentou a ditadura na pele em 1976, viajando para Brasília com um grupo de colegas escritores para entregar pessoalmente um manifesto ao regime denunciando sua censura.

Profundamente engajada em causas sociais e nas artes, ela se considerava orgulhosamente uma "escritora do terceiro mundo" e estava "comprometida com a difícil condição do ser humano em um país de tão frágil educação e saúde", declarou a Academia Brasileira em seu site.

Terceira mulher eleita para a Academia, também foi uma das primeiras defensoras dos direitos das mulheres, dizendo uma vez: "Eu já era feminista na época em que ninguém sabia o que era o feminismo".

Foi casada com o crítico de cinema Paulo Emílio Sales Gomes e teve um filho de um casamento anterior, com o cineasta Goffredo da Silva Telles Neto, duas netas e uma bisneta.

