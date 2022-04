Exposição sobre pintora Sinhá D’Amora está aberta no Shopping Benfica

Fideralina Correia de Amora Maciel (1906 - 2002), conhecida somente como Sinhá D’Amora, foi uma pintora e escultora cearense que traçou uma carreira nacional e internacional. Nascida em Lavras da Mangabeira, na região metropolitana do Cariri, ela ganha uma exposição em sua homenagem na Galeria BenficArte.

Até o dia 30 de abril, a mostra fica aberta para visitações todos os dias da semana. No espaço, será possível encontrar 14 obras restauradas, além de medalhas, um troféu, um diploma e dois álbuns de fotografia do seu acervo pessoal.

As peças integram uma parte do memorial dedicado à artista, que foi montado no Centro Cultural Casa do Barão de Camocim em 2019. Os conteúdos traçam um panorama da trajetória de Sinhá D’Amora.

Durante sua carreira, a pintora estudou na Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Em sua passagem pela Europa, também ingressou na Accademia di Belle Arti de Firenze, na Itália, e na Académie de La Grande Chaumière, na França.

No retorno ao Brasil, fez uma exposição individual no salão do Palace Hotel, capital carioca. Ainda fundou o curso de restauração “Maria de Lourdes Guimarães”, da Sociedade Brasileira de Belas Artes. Além disso, criou o Museu de Artes Vicente de Leite, no Crato, junto com Bruno Pedrosa. Ela atuou nas artes plásticas em um período que a produção artística era dominada por homens.

"A Galeria BenficArte do Shopping Benfica vai expor com honra e prazer o rico acervo da Sinhá D’Amora, uma das maiores pintoras do século XX no Brasil. Esta é uma mostra de grande significado para a arte e a cultura do estado do Ceará", afirma João Soares Neto, fundador da Galeria BenficArte, em texto divulgado para a imprensa.

Exposição sobre Sinhá D’Amora

Quando: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas; domingos e feriados, das 11h30min às 21 horas

Onde: Shopping Benfica (avenida Carapinima, 2200 - Benfica)



