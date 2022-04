Morte de Lygia Fagundes Telles: escritores e leitores fazem homenagens

Lygia Fagundes Telles, uma das mais importantes escritoras brasileiras do século XX, morreu neste domingo, 3 de abril, aos 98 anos. Ela, que dedicou sua vida à literatura, recebeu homenagens de artistas e leitores nas redes sociais.

Ivam Cabral, ator, diretor e dramaturgo, compartilhou uma memória pessoal que tinha da autora. “Lygia Fagundes Telles era das mulheres mais gentis do planeta. Eu tinha 25 anos quando a convidei para participar de um evento no Satyros (companhia de teatro). Tinha tudo para me dispensar. Mas, não. Me tratou com o maior respeito do mundo”, recorda.

“Depois disso nos falamos muitas vezes e cheguei a conhecer seu apartamento na rua da Consolação. ‘Ciranda de Pedra’ (1955) e o a coletânea de contos ‘Um Coração Ardente’ (2012) são dois de seus livros que me ensinaram muitas coisas. Sentirei saudades”, diz.

Stephanie Borges, autora de “Talvez precisemos de um nome para isso”, escreveu: “que Hilda Hilst esteja de prontidão pra receber Lygia Fagundes Telles lá no além para onde vão as escritoras”.

Ela faz referência à amizade de longa data entre Hilda Hilst (1930 - 2004) e Lygia Fagundes Telles (1923 - 2022), que foram amigas durante cinco décadas e enfrentaram juntas vários preconceitos acerca das mulheres na literatura.

Leitores assíduos da escritora também falaram sobre sua relação com a produção literária dela. “Eu nunca vou esquecer a primeira vez que li os contos da Lygia Fagundes Telles. Ela transformou pra sempre o convite mais romântico numa senha de horror e diversão: Venha ver o pôr do sol. À vida, à morte. Obrigada, Lygia”, escreveu um usuário.



