Escritora Lygia Fagundes Telles morreu neste domingo, 3, aos 98 anos

A escritora brasileira Lygia Fagundes Telles morreu neste domingo, 3 de abril, aos 98 anos. Ainda não há detalhes sobre a causa de morte. As informações foram divulgadas pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

Autora de várias obras como “Ciranda de Pedra (1954), “Verão no Aquário” (1964), “As Meninas” (1973) e “As Horas Nuas” (1989), ela foi considerada uma das maiores autoras nacionais do século XX.

Integrante da Academia Brasileira de Letras (ABL), a escritora também era uma importante contista. Em sua carreira, escreveu contos como “Porão e Sobrado (1938), que foi sua primeira publicação. Ainda há “Antes do Baile Verde” (1970), “Um Coração Ardente” (2012) e outros.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Lygia foi a primeira mulher brasileira a ser indicada ao Prêmio Nobel de Literatura. Durante sua trajetória, venceu o Prêmio Camões em 2005 e ganhou em algumas edições do Prêmio Jabuti.

A autora ficou conhecida na literatura por abordar temáticas que costumam estar presente na maioria de seus escritos, como a loucura, as questões da morte, as várias visões do amor e o medo.



Tags