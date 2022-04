Centro Cultural do Cariri é inaugurado com homenagem a Sérvulo Esmeraldo

Considerado um dos maiores do interior do Brasil, o Centro Cultural do Cariri Sérvulo Esmeraldo foi inaugurado na noite desta sexta-feira, dia 01 de abril

A solenidade de entrega foi marcada pela presença de diversas autoridades, incluindo deputados estaduais, federais e prefeitos da Região do Cariri e foi o último ato de Camilo Santana como chefe do Executivo Estadual, antes de sua desincompatibilização para concorrer à vaga no Senado nas eleições deste ano.

Aguardado com muita ansiedade por artistas, produtores culturais e pelo público, o novo equipamento reflete também décadas de atuação e protagonismo da cidade do Crato e da Região do Cariri, considerado um grande caldeirão cultural, no fazer artístico.

O Centro Cultural do Cariri Sérvulo Esmeraldo deverá reunir as expressividades artísticas caririenses em um local com múltiplas opções com terreiro dos mestres, espaços expositivos, teatro, reserva técnica, biblioteca, salas de aula, laboratório fotográfico, estúdio de rádio, administração, salas de pesquisa e ações formativas, espaço multiuso, restaurante, café e loja.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Localizado no prédio onde antigamente funcionou o Seminário Sagrada Família e, posteriormente, o Hospital Manoel de Abreu, o novo equipamento integra a Rede de Equipamentos Culturais da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará.

O imóvel onde foi instalado, que passou por profundas reformas e adequações, é referência arquitetônica no município do Crato e se destaca por sua imponência. Teve sua construção, cujos traços remetem à tendência arquitetônica da primeira metade do século XX, iniciada por volta de 1946 para abrigar o seminário da Ordem da Sagrada Família, de origem alemã.

Além de ser um espaço que abrigará ações voltadas para as mais diversas linguagens artísticas, o Centro Cultural do Cariri também terá ações educativas e formativas para o público. Camilo Santana, após a descerrar a fita, lembrou que o Centro Cultural do Cariri além de ser local para atividades artísticas, está inserido em uma importante área verde, contando também com pista de skate, areninha e brinquedopraça. “Um local que vai receber as pessoas. Uma área enorme para o Crato e a Região do Cariri”, disse o Governador.

Dodora Guimarães, viúva de Sérvulo Esmeraldo, artista que dá nome ao equipamento considera que a inauguração do Centro Cultural e a sua denominação com o nome do artista, é um “momento magnífico na história de vida do Sérvulo, por ser uma homenagem e reconhecimento público ao importante homem e artista que ele foi”. “Só posso ficar muito emocionada, pois quando eu digo que essa é a sua maior homenagem é porque o Crato foi o lugar da estima do Sérvulo. Mais do que um filho do Crato, ele era um filho reconhecido pelo Crato”, lembrou.

Para o Presidente do Instituto Cultural do Cariri (ICC), fundado em 1953, médico e escritor José Flávio Vieira, o Centro Cultural do Cariri Sérvulo Esmeraldo é uma obra gigantesca que vai servir como um templo para a cultura caririense e que é importante que a população participe ativamente do seu funcionamento. “O Cariri está todo em festa e agora é preciso que todos se juntem para que o Centro funcione plenamente, uma vez que não depende só da Administração, mas do povo caririense”, frisou José Flávio.

Mesmo inaugurado oficialmente, ainda faltam ser entregues o planetário e o teatro que ainda estão em construção e aguardam pela chegada dos equipamentos. Conforme anunciado por Camilo Santana, a obra deverá ser entregue até o final do ano pela governadora Izolda Cela.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Exposição sobre pintora Sinhá D’Amora está aberta no Shopping Benfica

Exposição "O Sertão Virou Mar" abre para visitação neste sábado, 2

Ampliação dos equipamentos culturais

O Secretário de Cultura do Estado do Ceará, Fabiano Piúba, destacou que o Centro Cultural do Cariri é um compromisso político e institucional de Camilo Santana de ampliação dos equipamentos culturais no Estado, com o intuito de oportunizar o acesso aos bens e serviços culturais.

Ele lembra que os equipamentos têm o papel importante para o exercício do direito cultural, para a promoção das artes e da cultura, do patrimônio cultural, memória, da formação artístico cultural, da economia criativa e que o Centro Cultural do Cariri nasce com o sentimento de ser uma tradução da região, da cultura do Sertão do Cariri e da natureza da Chapada do Araripe, enquanto patrimônio natural e patrimônio cultural.

O equipamento passa a existir dentro de um contexto ampliado, aglutinando outros elementos em torno do seu funcionamento, dando possibilidades para diversas práticas em suas dependências. Referindo-se à função de um equipamento com essa finalidade, o Secretário disse: “Eu gosto de dizer que os centro culturais tem que ter ‘quatro esquinas” que são memória, arte, formação e cidadania cultural, mas neste caso, a gente extrapola essas quatro esquinas, pois é um lugar de cultura, natureza, ciência e esportes e será um equipamento não apenas de referência para o Cariri, o Ceará e o Nordeste, mas que se posiciona como uma grande instituição cultural para o Brasil e em uma conexão muito potente com o mundo”.

Chapada do Araripe Patrimônio da Humanidade

Fabiano Piúba destaca que o Centro Cultural passa a fazer parte de uma lista de instituições que estão à frente de estudos, ações, colaborações e elaboração de dossiê que compõem o processo de reconhecimento e candidatura da Chapada do Araripe do Araripe como Patrimônio da Humanidade Unesco.

Este Centro Cultural tem uma relevância muito grande, assim como outras instituições como Mirante do Caldas, sítios arqueológicos, Geopark Araripe, Fundação Casa Grande, Universidade Regional do Cariri, terreiros, oficinas e casas dos mestres da cultura que são uma tradução desse patrimônio cultural. E o Centro tem essa missão, em seu plano de gestão, de ser um lugar de reverberar e de traduzir essa Chapada do Araripe como Patrimônio da Humanidade também”, concluiu o Secretário.

Sérvulo Esmeraldo

Nascido em Crato, no ano de 1927, Sérvulo Esmeraldo iniciou nas artes visuais como xilogravurista. Ainda jovem cursou arquitetura em São Paulo, onde realizou sua primeira exposição no Museu de Arte Moderna em 1957. Neste mesmo ano, ganha bolsa do Governo da França para estudar arte, país onde reside até 1978. Ao voltar ao Brasil, fixa-se em Fortaleza (CE), onde se dedicou a projetos de arte pública, incluindo esculturas monumentais na paisagem urbana. (Hudson Nery/ Especial para O POVO)

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Escute o podcast clicando aqui.

Tags