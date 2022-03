Família de Naiara Azevedo é assaltada e feita de refém no Paraná

Natália, irmã de Naiara Azevedo, também estava na residência no momento do assalto. Ela contou que chegou a dar um soco em um dos criminosos, mas foi dominada em seguida

A família da cantora Naiara Azevedo foi feita de refém por três criminosos que invadiram a casa dos pais da ex-BBB, nesta terça-feira, 29, no município de Farol, em Curitiba, no Paraná. O assalto aconteceu por volta das 6 horas, quando a mãe da sertaneja acordou para fazer o café da manhã e se deparou com três homens dentro de casa.

O tio de Naiara, Ademiro Azevedo, informou ao colunista Léo Dias que duas caminhonetes foram roubadas, uma Amarok V6 e uma S10. Ademiro fez o pedido para que pessoas locais, caso vejam um dos veículos pela cidade, avisem.

Natália, irmã de Naiara Azevedo, também estava na residência no momento do assalto e, com o barulho, despertou rapidamente. Ela contou que chegou a dar um soco em um dos criminosos, mas foi dominada em seguida.

A família ficou refém por cerca de duas horas em sua própria residência. Eles só foram liberados após os criminosos deixarem a casa com um dos veículos. Ainda de acordo com a coluna, o primeiro criminoso seguiu trajeto até a cidade de Guaíra e, apenas quando chegou lá, deu o aval para os outros dois seguirem o mesmo destino.



A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná foi acionada para investigar no caso. A Polícia procura os assaltantes e conta ainda com a ajuda de um dispositivo eletrônico dentro dos veículos para ajudar nas buscas.

De acordo com a investigação, os criminosos integram quadrilha de roubo e invasão de casas que tem atuado na região.



