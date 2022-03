Marcio Poncio fala sobre guarda de Josué: "vamos proteger o menino"

Em dezembro do ano passado, Sarah Poncio e Jonathan Couto perderam a guarda de Josué depois de pedido da mãe biológica do menino

Desde o ano passado, Sarah Poncio e Jonathan Couto precisaram interromper o processo de adoção de Josué porque a mãe biológica pediu que o filho retornasse para os cuidados dela. E, de acordo com Leo Dias, agora o menino também está em guarda compartilhada com a ex-babá da família, que tem relações familiares com a mãe biológica. O motivo seria que a criança estaria com dificuldades de se adaptar à nova realidade.

Sobre o assunto, o pastor Marcio Poncio se pronunciou em suas redes sociais nesta segunda-feira, 28 de março. “Olá a todos os interessados no caso de uma criança que vou poupar e proteger até mesmo o nome. Você se preocupam? Vão ajudar, com certeza, existem várias por perto precisando”, escreveu.

“Parem de ser hipócritas, parem de usar uma única vítima realmente existente no caso para promoverem seus egos e ternuras satânicas. O amor é silencioso, é interno, se vive e evidencia através de atitudes eficientes que traz a vida de verdade”, continuou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o patriarca da família, a criança está sendo cuidada da maneira que é possível nas condições atuais. “Criei e amei meus filhos, e nada impedirá deles um dia seguirem a vida sozinhos. Fizemos e estamos fazendo nossa parte, dando nossa colaboração, não como queríamos, mas como podemos e a lei nos permite”, explicou.

“Não adianta nos incitarem, sabemos do bem que fizemos, que estamos fazendo e que iremos fazer se Deus no permitir. Quem ama quer cuidar, protege e guarda. Vamos proteger o menino. O resto está sendo feito, posso provar”, finalizou.

Josué retornou à mãe biológica após pedido da guarda no fim do ano passado. Ele estava sob os cuidados de Sarah Poncio e Jonathan Couto há mais de um ano.

A família biológica de Josué é de Fortaleza, no Ceará. De acordo com informações divulgadas pela assessoria de imprensa dos Poncio, o período de adoção havia começado com aprovação de ambas as partes.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Mãe do ex-BBB Gil do Vigor se filia ao PT para concorrer a deputada federal

Ana Maria Braga se veste de onça para comemorar estreia da novela Pantanal

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags