Oscar: Will Smith ganha apoio de Janet Hubert, atriz de Um Maluco no Pedaço

Jane Hupert, atriz de Um Maluco no Pedaço, série protagonizada por Will Smith, demonstrou estar do lado do ator após ele dar um tapa em Chris Rock no Oscar 2022

Do elenco da série Um Maluco no Pedaço, a atriz Janet Hubert defendeu Will Smith após a briga que rolou nesse domingo, 27, durante a cerimônia do Oscar 2022. O comediante Chris Rock desagradou Smith ao fazer uma brincadeira sobre a calvície de Jada Pinkett Smith, esposa do ator. Este não se conteve e acabou dando uma bofetada no diretor da famosa sitcom Todo Mundo Odeia o Chris, em pleno palco do evento.

Além de parabenizar o ator por ter ganhado o prêmio, Jane Hubert utilizou suas redes sociais para prestar apoio ao protagonista de Um Maluco no Pedaço. Em seu Instagram, a atriz disse estar orgulhosa da atitude de Will. “Estou tão orgulhosa de você! Sim, cada um tem o seu limite… E, às vezes, você tem que dar um tapa de volta. Comemore a vitória, nada mais importa. Ambas as ações estavam incorretas, mas Chris [Rock] não precisava ‘apelar’. Encontrei-o uma vez e foi o suficiente para mim… Ele foi muito mesquinho".



Piada de Chris Rock: o que o apresentador falou?

O tapa ocorreu quando o comediante Chris Rock foi anunciar o prêmio de Melhor Documentário. Ele fez um comentário sobre a atriz Jada Pinkett Smith que foi mal recebido pelo marido dela, Will Smith.

“Jada, eu te adoro. ‘Até o Limite da Honra 2’, mal posso esperar para ver". Chris fazia referência ao filme em interpretado por Demi Moore, que estava com o cabelo raspado. Ao fazer a piada, o comediante mencionou o longa quando falou a respeito do novo visual de Jada, que raspou o cabelo por sofrer de alopecia.

O tapa de Will Smith no Oscar 2022

O ator se levantou da cadeira, foi até Chris e o estapeou. Retornando ao assento, gritou duas vezes: "Tire o nome da minha mulher da sua boca!". Assista ao vídeo:

VIA JAPANESE TELEVISION: The uncensored exchange between Will Smith and Chris Rock pic.twitter.com/j0Z184ZyXa — Timothy Burke (@bubbaprog) March 28, 2022

Oscar 2022: Will Smith recebe prêmio de melhor ator

Esta foi a primeira vez em que Will Smith venceu o Oscar de Melhor Ator. O papel que lhe rendeu a premiação foi o da personagem Richard Williams do filme King Richard. Em seu discurso, além de mencionar os conselhos de Denzel Washington, que acalmou Chris após o ocorrido, pediu desculpas por ter agredido Chris Rock.

