Produtora cearense expande atuação com salas de cinema no Rio de Janeiro

A produtora cultural cearense Quitanda contemplou dez cidades do Rio de Janeiro com os programas Cine+ e LAB Cidades Criativas. A iniciativa tem como objetivo democratizar a arte por meio da construção de cinco salas de cinema em municípios de até 250 mil habitantes, como Itaocara, Casimiro de Abreu, Cabo Frio, Guapimirim e Paraty. Das cidades citadas, apenas Paraty possui um cinema.

As salas cinematográficas terão programação voltada a filmes autorais brasileiros que abordem principalmente direitos humanos e educação. A expectativa é que os cinemas promovam 1440 sessões por ano. Os espaços também poderão ser usadas como espaço multiuso, onde poderão acontecer ações formativas e apresentações artísticas. O projeto ainda realizará uma capacitação técnica e artística em Exibição Cinematográfica.

O programa também terá outra inciativa que envolve ações de intervenção urbana e ocupação cultural em praças públicas nas cidades de São João da Barra, Macaé, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu e Rio Bonito. Os espaços serão reestruturados a partir técnicas de urbanismo tático, onde a população é responsável por esse processo de mudança, e Retrofit, um tipo de modernização espacial realizada no espaço sem retirar seus elementos originais históricos e arquitetônicos.

Já o projeto "Escolas Criativas — cultura, educação e sustentabilidade" chegará a sua terceira edição, contemplando as cidades de Cantagalo, Duas Barras e Petropólis. O objetivo é promover maior ação cultural no ambiente escolar.

As três iniciativas foram desenvolvidas pela produtora cearense Quitanda Soluções Criativas em parceria com a Enel Brasil e patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. "As iniciativas culturais da Quitanda, em parceria com a Enel, falam muito da democratização do acesso à cultura que temos promovido nos últimos dois anos. Realizar esta iniciativa conjunta, entre poder público e setor privado, mostra o quanto o estado está fortalecido. Essa é a cara do Rio de Janeiro e da cultura fluminense", afirma Danielle Barros, Secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro.

