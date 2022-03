Vila das Artes exibe documentário sobre artista Hélio Rôla na sexta, 25

O documentário "Hélio Rôla - Caminhos e Percursos" estreia no canal do Youtube da Vila das Artes nesta sexta-feira, 25 de março, a partir das 19 horas

O documentário “Hélio Rôla - Caminhos e Percursos” estreia no canal do Youtube da Vila das Artes nesta sexta-feira, 25 de março. O filme, dirigido pela pesquisadora de arte e produtora cultural Flávia Muluc, mostra a trajetória do artista visual cearense Hélio Rôla.

Ele, que tem 85 anos, concede um depoimento com perspectivas sobre seu próprio trabalho. Além de pintor, o profissional é escultor, gravador, ilustrador e desenhista. Já participou de exposições em vários países estrangeiros e em território nacional.

Também há diálogos com outros nomes das artes visuais brasileiras. Algumas das pessoas que participam são: os artistas Herbert Rolim, Descartes Gadelha, Eduardo Eloy, Narcélio Grud e Efimia Meimaridou Rôla (esposa de Hélio); os pesquisadores Roberto Galvão, Cecília Bedê, Paulo Portella Filho e Ricardo Resende; a curadora Lisbeth Rebollo; o galerista Max Perlingeiro; e o fotógrafo José Albano.

As gravações foram feitas durante o cenário de pandemia do coronavírus. Por isso, muitas entrevistas foram realizadas em formato virtual. “O trabalho revela que, a partir de um percurso artístico, é possível vislumbrar um Ceará criativo e contemporâneo”, explica Flávia Muluc em texto divulgado para a imprensa.

O documentário “Hélio Rôla - Caminhos e Percursos” será lançado na sexta-feira, a partir das 19 horas. Projeto recebe apoio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor), por meio da Lei Aldir Blanc.

Hélio Rôla - Caminhos e Percursos

Quando: sexta-feira, 25 de março, a partir das 19 horas

Onde: canal do Youtube da Vila das Artes



