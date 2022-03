Harry Styles anuncia terceiro álbum solo para maio; veja detalhes

Após alguns dias de suspense em suas redes sociais, Harry Styles anuncia o lançamento de seu terceiro álbum solo “Harry’s House”. Novo projeto do cantor e compositor britânico estará disponível nas plataformas digitais a partir do dia 20 de maio.

O artista divulgou uma foto em seu perfil no Instagram e também publicou um teaser em seu canal do Youtube. No conteúdo audiovisual, ele aparece em cima do palco de um teatro vazio, diante de uma casa de madeira. O vídeo ainda mostra várias cenas de sua turnê mais recente.

Mais detalhes ainda não foram divulgados. Desde o início da semana, Harry Styles vem divulgando o projeto em uma nova conta no Twitter chamada “You Are Home”.

Neste perfil, há várias frases com possíveis “spoilers”. “Você está em casa”, indica uma das publicações. “Nesse mundo, há somente nós, você sabe que nada está da mesma forma que era antes”, diz outro texto.

O álbum mais recente do artista foi “Fine Line”, lançado no fim de 2019. O disco contém músicas populares como “Watermelon Sugar”, “Golden”, “Adore You”, “Lights Up” e “Falling”.



