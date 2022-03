Sthe Matos é internada e descobre sangramento no cérebro

Após passar mal em um voo, a influenciadora Sthe Matos foi internada. Exames revelaram que a baiana está com um sangramento no cérebro. A informação foi divulgada pela equipe da influencer através de suas redes sociais.

"Após alguns dias com uma aparente virose, tendo testado negativo para Covid, hoje Teté sentiu uma dor de cabeça muito forte e foi ao hospital verificar. Ela realizou uma tomografia e foi constatado um pequeno sangramento no cérebro. Nada muito grave", declararam.

"Ela está bem no momento, mas vai precisar passar as próximas vinte e quatro horas em observação na UTI, apenas por precaução. Como sempre, contamos com vocês para apoiar Teté com energias positivas e para não dar voz às fake news. Assim que possível, compartilharemos novas informações sobre a evolução do tratamento. Fiquem com Deus", encerrava a nota.

Sthe tem quase 10 milhões de seguidores no Instagram e participou da última edição do reality show "A Fazenda". Ela deixou o programa na 14ª eliminação, juntamente com Dynho Alves.

