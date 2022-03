Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo na segunda, 21/03

Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 21 de março (21/03), às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. Trata-se do longa "Onde Nasce a Esperança"

Um filme estadunidense vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda-feira, 21 de março (21/03), às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. Dirigido por Chris Dowling, “Onde Nasce a Esperança” é um longa-metragem de drama.

Calvin Campbell (Kristoffer Polaha) é um ex-jogador de beisebol. Após sua carreira ter acabado devido a diversos problemas pessoais, entra em um estado de depressão.

Ele não consegue tomar conta de sua família, principalmente, porque a relação com a filha já está no limite. Além disso, não tem esperanças para procurar um emprego desde o dia que foi retirado do time esportivo.

Quase diariamente, vai ao supermercado para consumir bebidas alcóolicas. Porém, a situação muda quando Calvin conhece Produce (David DeSanctis) no estabelecimento. O jovem, que é um funcionário do lugar, tem síndrome de down.

A partir desse momento, os dois constroem uma amizade. Sem perceber, Calvin começa a mudar suas perspectivas sobre a própria vida.

Nesta semana, a Sessão da Tarde vai exibir: "Plano B" na terça-feira, 22; "Uma Amizade Inesperada" na quarta-feira, 23; "Juntos Pelo Acaso" na quinta-feira, 24; "As Loucas de Dick e Jane" na sexta-feira, 25.

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde

Sessão da Tarde hoje

Onde Nasce a Esperança

Quando: hoje, segunda-feira, 21 de março (21/03), às 15h30min



Onde: canal aberto da TV Globo

