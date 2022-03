Vila das Artes exibe filmes de estudantes no Cineteatro São Luiz

Os filmes a serem exibidos são resultantes das atividades desenvolvidas nos anos de 2020 e 2021 pela 5º turma do Curso de Realização em Audiovisual

A Escola Pública de Audiovisual da Vila das Artes promove, em parceria com o Cineteatro São Luiz, a mostra de conclusão da 5ª turma do Curso de Realização em Audiovisual. O evento começa às 19 horas desta sexta-feira, 18, e conta com a exibição de seis curtas-metragens inéditos e a cerimônia de entrega de certificados dos alunos concludentes. A entrada é gratuita.

Os filmes que serão exibidos foram desenvolvidos pela turma nos módulos Ateliê II e Ateliê TCC. Os estudantes iniciaram em 2019, após processo de seleção que teve mais de 600 inscritos. Depois de três anos de formação, 25 alunos serão agraciados com o certificado de conclusão de curso.

Para a coordenadora da Escola Pública de Audiovisual, Kennya Mendes, a formatura de mais uma turma do curso de longa duração reafirma a importância da Vila das Artes para o fortalecimento de políticas públicas culturais em Fortaleza. “A trajetória dessa escola vem junto a uma história de luta pelo acesso de ser e estar em um espaço que converse com as urgências da atualidade", comenta em texto divulgado para a imprensa.

Kennya também reforça o caráter coletivo das produções e afirma que é possível a realização de trabalhos que não segmentem uma experiência a ser partilhada entre todos.

O complexo Vila das Artes é administrado pelo Instituto Cultural Iracema, via contrato de gestão com a Prefeitura de Fortaleza, desde 2018. É um espaço de formação, difusão e produção em diferentes linguagens artísticas. Atualmente, localiza-se no casarão Casa das Escolas e atua na formação nas áreas de audiovisual, teatro e dança.

Programação

- "As Lavadeiras do Rio Acaraú Transformam a Embarcação em Nave de Condução", de Kulumym-Açu;

- "Na Estrada Sem Fim Há Lampejos de Esplendor", de Liv Costa e Sunny Maia;

- "A Canção que Dediquei a Você", de Matheus Monteiro;

- "Ensaio sobre abismos ou as imagens que resgatei de algum lugar da minha mente", de Rafael Luan;

- "Aquele que Veio do Oeste", de Wesjley Maria;

- "Origem", de Jauhf e Davinci.

Serviço

Curso de Realização em Audiovisual - Exibição de Conclusão da 5ª Turma

Quando: sexta-feira, 18, às 19 horas

Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 – Centro)

Mais informações: Gratuito. É necessário apresentar passaporte vacinal e documento oficial com foto



