Pantico Rocha lança projeto instrumental inédito

Um dos principais instrumentistas brasileiros, Pantico Rocha inaugura nova fase da carreira com "A Sorte Está Lançada", que ganha exibição virtual no domingo, 13

Paraibano criado no Ceará e radicado nos palcos de todo o Brasil, o músico Pantico Rocha lança neste domingo, 13, o projeto instrumental inédito "A Sorte Está Lançada". Com bagagem que inclui trabalhos como instrumentista ao lado de Lenine e Maria Bethânia, o artista estreia o disco com uma apresentação ao vivo em seu canal do YouTube a partir das 18 horas. O projeto tem recursos da Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza.

Pantico soma 40 anos de trajetória artística, que de certa forma se fazem presentes nas nove composições que foram elencadas para o novo álbum. Entre elas, a busca é por mesclar ritmos e elementos sonoros de diversos gêneros e referências, como afro-pop-rock e funk. "Nele, eu mostro minhas composições universais, afro, toda a influência que eu tive até hoje na música que eu toco", ressalta o músico.

Lenine — que define Pantico como "irmão de ideia, parceiro de vida" — compartilha a expectativa pelo álbum do músico. "Ele está comigo há muitos anos dividindo essa coisa de formatar ao vivo as composições que eu faço e tem importância fundamental na concepção do meu trabalho. Ele tem uma autoralidade no que faz. Imagina esse cara agora fazendo um trabalho de composição instrumental? Eu estou louco pra ver", divide.



Compõem o novo trabalho do instrumentista o saxofonista Hanry Gael (solista das composições), o guitarrista Rafael Magoo e o baixista Wanderley Freitas, além do próprio Pantico na bateria. O disco conta, ainda, com participações especiais de Lu D’Sosa (guitarra) e Flávia Soledade (percussão).

Apresentação ao vivo de "A Sorte está Lançada"

Quando: domingo, 13, a partir de 18 horas

Onde: bit.ly/PanticoRochaYoutube

Mais infos: @panticorocha e facebook.com/panticorocha



