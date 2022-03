Eventos no Dragão do Mar celebram centenário de eleição do Bode Ioiô

O projeto "Ioiô Itinerante: o centenário da eleição do bode mais famoso do Ceará (1922 - 2022)" inicia programação nesta quarta-feira, 9 de março

O bode Ioiô é uma das figuras populares da cultura cearense: no início da década de 1920, o animal costumava passear pelas ruas de Fortaleza, onde boêmios, escritores e outros intelectuais se encontravam. Ficou tão conhecido pelos fortalezenses que, em 1922, foi eleito vereador como forma de protesto à política da época.

Ele nunca se candidatou nem tomou posse, mas foi escolhido pelos eleitores que votavam em cédulas de papel. A partir disso, o bicho se tornou uma celebridade e, depois de sua morte, foi empalhado e doado ao Museu do Ceará.

E, um século após sua eleição, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura promove uma série de atividades por meio do projeto “Ioiô Itinerante: o centenário da eleição do bode mais famoso do Ceará (1922-2022)”.

Entre quarta-feira, 9, e 20 de março, o Museu de Arte Contemporânea do Ceará abriga o Ioiô em seu espaço expositivo. No último dia, haverá a ação “Ioiô não vai votar”, realizada pela multiartista Sy Gomes.

Na data, ela traça analogias entre o animal empalhado e o tratamento com as vidas travestis. “Quem se importa com uma vereança travesti? Hoje, em quem a Cidade, revoltada, votaria? Num bode ou numa travesti?”, questionou em matéria publicada pelo O POVO em outubro do ano passado.

Depois disso, o animal seguirá para a instalação “O universo fabuloso do Bode IoIô” no Museu da Cultura Cearense. O local também receberá o lançamento do cordel “Ioiô - uma entrevista com o bode mais querido do Ceará”, escrito por Torquato Lima e Klévisson Viana.

Na programação virtual, que será exibida no canal do Youtube do Dragão do Mar, haverá a videorreportagem “Ioiô: o bode que fez história”, de Mirella Mirla, e o debate “Usos e Representações do Bode no Ceará”, com o educador Amadeu Batista e e a professora Gláudia Mapurunga.

Programação completa

de quinta-feira, 9, a 20 de março

- Ioiô Itinerante

Onde: no Museu de Arte Contemporânea do Ceará

20 de março

16 horas - Ação “Ioiô não vai voltar”, de Sy Gomes

Onde: no Museu de Arte Contemporânea do Ceará

de 22 de março a 3 de abril

- Instalação “O universo fabuloso do Bode IoIô”

Onde: Museu da Cultura Cearense

1º de abril

15 horas - Videorreportagem “Ioiô: o bode que fez história”, idealizada por Mirella Mirla

Onde: no Youtube do Dragão do Mar

2 de abril

15 horas - Mesa “Usos e Representações do Bode no Ceará”, com Amadeu Batista e Gláudia Mapurunga

Onde: no Youtube do Dragão do Mar

3 de abril

16 horas - Cordel “Ioiô - uma entrevista com o bode mais querido do Ceará”, de Torquato Lima e Klévisson Viana

Onde: Museu da Cultura Cearense

Ioiô Itinerante

Quando: de 9 a 20 de março no Museu de Arte Contemporânea do Ceará (rua José Avelino, 10 - Centro); de 22 de março a 3 de abril no Museu da Cultura Cearense (rua Almirante; Jaceguai, 81 - Praia de Iracema); programação virtual no Youtube do Dragão do Mar

Mais informações: no site do Dragão do Mar



