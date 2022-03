Whindersson Nunes anuncia shows em Fortaleza em abril; veja datas

Whindersson Nunes está com shows marcados em Fortaleza. O humorista fará apresentações do stand up “Isso Não É Um Culto” durante quatro finais de semana de abril.

As edições do evento acontecem no Theatro Via Sul. Os ingressos variam entre R$ 45 e R$ 120 e estão disponíveis para compra no site do Ingresso Digital. A classificação indicativa é de 16 anos.

Em dezembro do ano passado, Whindersson utilizou suas redes sociais para falar sobre o “Isso Não É Um Culto”, que será um evento de despedida. “O meu próximo e último show vai ser um show de despedida”, anunciou.

“Não será pra sempre, porque isso não existe. Ninguém para pra sempre, eu amo estar no palco. Mas eu já estive nele por quase 10 anos, rodei o Brasil e vi tantas pessoas, em tantas situação que eu fico constrangido quando alguém não tem 30 reais pra dar risada junto com todos”, escreveu.

“Não me incomodo com a fama, porque eu só sou amado pelas pessoas como sou, por que elas me conhecem, e eu amo esse amor, mas me afetou em outros níveis e eu acho que ainda não sei lidar, preciso assimilar”, explicou.

De acordo com ele, o título foi dado em homenagem às pessoas que vão aos seus shows à procura de uma palavra amiga. “Eu vejo que a maioria tá ali buscando uma palavra amiga que dê um rumo a seguir, vai parecer muito um culto, mas não é, eu não sou pastor nem psicólogo, nem acho que sei mais que ninguém”.

“Mas, a cada pessoa que olha nos meus olhos e diz ‘acho que você salvou minha vida’, eu tenho mais certeza que eu não faço nada, nem mereço agradecimento nenhum, por que eu sou só um instrumento nas mãos do criador”, indicou.

Isso Não É Um Culto - Whinderson Nunes

Quando: 1º/04, 02/04, 03/04, 08/04, 09/04, 10/04, 15/04, 16/04, 17/04, 22/04, 23/04, às 20 horas

Onde: no Theatro Via Sul Fortaleza (avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)

Quanto: de R$ 45 a R$ 120

Ingressos: no site do Ingresso Digital



