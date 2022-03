Tiago Leifert explica tratamento da filha: "Muito longo"

Lua, filha do jornalista com Daiana Garbin, foi diagnosticada com um câncer raro nos olhos chamado retinoblastoma

Tiago Leifert, ex-apresentador do Big Brother Brasil, relatou detalhes sobre o tratamento do retinoblastoma da filha Lua em entrevista a Flávio Ricco e Dani Bavoso no "Programa de Todos os Programas", do canal do YouTube da Record, na última terça-feira, 1º. O jornalista e a esposa Daiana Garbin, colega de profissão, pretendem levar a menina para conhecer o mundo após cura do câncer raro nos olhos.



"A Lua está bem. É um tratamento muito longo. O câncer é muito difícil. Temos coisas para comemorar e temos muitas preocupações. É um dia de cada vez. Tudo está caminhando dentro do esperado. Estamos otimistas. Ainda estamos tratando, fazendo quimioterapia, idas ao hospital toda semana", explicou Leifert.



O apresentador destacou ser difícil saber o que vai acontecer, mas que a família segue otimista: "Temos coisas para comemorar, mas também temos muita preocupação, tudo na mesma quantidade. É um dia de cada vez. Por ser uma doença extremamente rara, como é o retinoblastoma, é muito difícil ter um estudo que diz o que vai acontecer. Uma criança ter essa doença com 1 ano ou dois é muito diferente, ela muda toda hora. Seu metabolismo está muito acelerado".



Após a cura, os pais desejam viajar com Lua para agradecer a vida da pequena de apenas 1 ano e 4 meses. “Quero levar a Lua para viajar o mundo inteiro. Ela vai agradecer a Santa Luzia (a padroeira dos olhos) em Veneza, o Mickey em Orlando.... Essa criança tem que viver! Ela nunca foi a um shopping. Ela nasceu na pandemia e só foi em hospital. É capaz dela entrar em um aeroporto e achar que ali é um hospital. Precisamos levar essa criança para passear! ”, almeja Leifert.

No último dia 29 de janeiro, Leifert e Daiana compartilharam um vídeo nas redes sociais em que revelaram o câncer raro de Lua, o retinoblastoma, que acontece nas células da retina.



