Entenda o que é retinoblastoma, câncer que atinge olhos da filha de Tiago Leifert

Em vídeo publicado nas redes sociais neste sábado, 29, o ex-apresentador do Big Brother Brasil, Tiago Leifert, e a esposa dele, a jornalista Daiana Garbin, informaram que a filha de um ano do casal, Lua, foi diagnosticada com retinoblastoma, um câncer raro no olho.

Veja o depoimento do casal:

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o retinoblastoma é um "tumor maligno originário das células da retina, que é a parte do olho responsável pela visão, afetando um ou ambos os olhos".

Geralmente a doença ocorre antes dos cinco anos de idade.

O principal sintoma da doença é um “reflexo brilhante no olho doente”. "É parecido com o brilho que apresentam os olhos de um gato quando iluminados à noite. As crianças podem ainda ficar estrábicas (vesgas), ter dor e inchaço nos olhos ou perder a visão", explica o órgão.

A doença é diagnosticada após a realização de um exame de fundo de olho com a pupila dilatada do paciente. Além do exame, "todos os pacientes devem passar por estudo de aconselhamento genético para identificação de casos que são hereditários".

Quando o tumor é pequeno, o tratamento pode ser feito sem que a criança perca a visão. Em casos de tumores maiores, o olho precisa ser retirado e o paciente passa por quimioterapia ou radioterapia.

De acordo com o Instituto Oncoguia, o retinoblastoma é o câncer mais comum em crianças pequenas, representando cerca de 2% dos canceres oculares.

Cerca de 75% das crianças têm retinoblastoma em um dos olhos, e outras 25%, nos dois. Se tratada a tempo, aproximadamente 90% dos casos têm cura.

