Estudantes de escolas públicas de Fortaleza vão exibir curta no Cine Ceará

Estudantes de escolas públicas de Fortaleza apresentarão um curta-metragem no 32º Cine Ceará, que acontece entre junho e julho deste ano. Os alunos, que foram selecionados entre os mais de 200 participantes da primeira fase, produzirão a animação durante um mês de atividades.

O projeto “Compartilha Animação” ocorrerá no Núcleo de Cinema de Animação da Casa Amarela Eusélio Oliveira (Nuca), da Universidade Federal do Ceará (UFC), nos meses de março e abril.

Os selecionados terão aulas teóricas e práticas, além de acesso aos equipamentos e programas de computador utilizados em estúdios cinematográficos.

A temática da produção audiovisual será sobre a segurança e os cuidados com a rede elétrica. Durante a ação desenvolvida pela Enel, o trabalho terá até cinco minutos e contará com orientação do professor de animação Clayton Bochecha.

Filme será apresentado na noite de abertura do 32º Cine Ceará, marcado para acontecer de 25 de junho a 1º de julho, no Cineteatro São Luiz.



