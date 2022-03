Netflix: Piloto viaja no tempo para salvar futuro em novo sci-fi

"Então, 2050 é muito ruim?", pergunta o menino de 12 anos ao seu eu do futuro. "Não é muito bom", admite o adulto. Novo sci-fi da Netflix, "O Projeto Adam" (2022) é protagonizado por Ryan Reynolds, Mark Ruffalo e Walter Scobell em uma viagem no tempo: para entender o passado e salvar o futuro, um piloto volta ao cenário de infância e se une ao pai falecido e a uma versão mais jovem de si mesmo. O longa estreia na sexta-feira, 11.

Comparado pelo público aos filmes "Guerra nas Estrelas" e "De Volta Para o Futuro", o novo filme de ficção científica retrata a tentativa do personagem de Ryan Reynolds de impedir a criação da viagem no tempo. Para isso, o piloto encontra-se consigo mesmo na infância (Walter Scobell) e com o pai (Mark Ruffalo) que morreu ainda durante a juventude do filho.

Com direção de Shawn Levy e roteiro de Jonathan Tropper, T.S. Nowlin, Jennifer Flackett e Mark Levin, o longa conta com Jennifer Garner, Catherine Keener e Zoe Saldaña no elenco.



Estreia do filme "O Projeto Adam"

Quando: 11 de março, sexta

Onde: Netflix



