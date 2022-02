Mark Lanegan, líder do Screaming Trees, morre aos 57 anos

Mark Lanegan, líder do Screaming Trees e um dos principais nomes do grunge, morreu nesta terça-feira, 22 de fevereiro

Mark Lanegan, líder da banda Screaming Trees e um dos principais nomes do grunge, morreu nesta terça-feira, 22 de fevereiro, aos 57 anos. A causa da morte, porém, não foi divulgada.

“Nosso querido amigo Mark Lanegan faleceu nesta manhã, em sua casa em Killarney, na Irlanda. Era um cantor, compositor, autor e músico amado. Ele tinha 57 anos”, escreveu sua equipe em publicação nas redes sociais.

“Nenhuma outra informação vai estar disponível neste momento. Nós pedimos, por favor, por respeito pela privacidade da família”, finalizou a nota.

O artista iniciou sua carreira na música com a banda Screaming Trees, que atuava na cena grunge dos Estados Unidos. Com o grupo, lançou vários álbuns de estúdio, como “Clairvoyance” (1986), “Even If and Especially When” (1987) e “Invisible Lantern” (1988).

Ele também ficou conhecido por suas várias parcerias. Teve participações, por exemplo, em discos do Queens of the Stone Age, banda liderada por Josh Homme. Outros trabalhos foram realizados com Mondo Generator, PJ Harvey e Melissa Auf der Maur.

Como cantor solo, divulgou mais de dez álbuns. Alguns deles são “The Winding Sheet” (1990), “Field Songs” (2001), “Blues Funeral” (2012), “Gargoyle” (2017). Um de seus últimos projetos foi “Straight Songs of Sorrow”, lançado em 2020.

