Shoppings de Fortaleza promovem eventos de Carnaval para crianças

O Shopping Benfica e o North Shopping Fortaleza realizam uma programação de Carnaval para as crianças neste domingo, 20 de fevereiro

Mesmo que as festas públicas de Carnaval não aconteçam em Fortaleza, estabelecimentos comerciais disponibilizam uma programação gratuita para as crianças se divertirem durante o fim de semana.

No Shopping Benfica, o público infantil poderá participar de uma oficina de máscaras de princesa e do personagem Wolverine. O evento acontecerá no espaço Benfica Kids, a partir das 14 horas.

Depois disso, às 17 horas, haverá apresentação do Kid Dance, com um especial sobre o mar. Alguns personagens estarão presentes, como o Bebê Tubarão e outros.

Já o North Shopping Fortaleza oferece uma programação no Espaço da Zoe, onde foi montado um lugar para jogos, brincadeiras e outras atividades lúdicas e gratuitas.

No local, haverá oficina de slime, gincanas e escultura com balões. As ações serão temáticas como o “Dia da Fantasia”, porque acontecerá um desfile.

Os pais deverão apresentar passaporte de vacinação. Não há limite de idade, mas as crianças precisam estar acompanhadas de um responsável.

Shopping Benfica

domingo, 20

- 14 horas: Máscaras na Oficina Benfica Kids

- 17 horas: Kid Dance

Onde: Shopping Benfica (avenida Carapinima, 2200 - Benfica)

North Shopping Fortaleza

domingo, 20, a partir das 16 horas

- Oficina de Slime

- Brincadeiras e gincanas

- Escultura com balões

- Atividade temática: Dia da fantasia

Onde: North Shopping Fortaleza (avenida Bezerra de Menezes, 2450 - Farias Brito)



