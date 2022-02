Paulinha Abelha: assessoria nega morte cerebral da cantora

É falso que a cantora Paulinha Abelha, da banda Calcinha Preta, tenha tido morte cerebral na noite desta quinta-feira, 17. A assessoria da artista desmentiu os boatos após uma piora clínica de seu estado de saúde hoje. Ela segue em coma na UTI do Hospital da Unimed Sergipe, aguardando transferência para outra unidade hospitalar. As informações são da revista Quem.

De acordo com a equipe de Clevinho Santos, marido de Paulinha, o problema de saúde da integrante começou na semana passada. À revista, o cantor negou as notícias de que a artista de 43 anos teve morte cerebral. "Está sendo estudada uma transferência, mas o estado clínico dela ainda não permite o deslocamento. Mas, desde já, cancelo as muitas fake news de que ela está em morte cerebral. Isso é mentira", afirmou ao portal. "Ainda estão realizando alguns exames para constatar o que de fato está deixando ela nesse estado. Com fé em Deus ela vai ficar bem!"

Sobre o assunto Paulinha Abelha, da banda Calcinha Preta, é internada por problemas renais

Paulinha Abelha, da Calcinha Preta, está em coma após piora clínica

A cantora estava internada desde sexta-feira, 11 de fevereiro, por causa de problemas renais. Ela passou os últimos dias com um quadro estável, mas apresentou uma piora. Na tarde de hoje, a equipe de Paulinha divulgou que a cantora teve uma piora em seu estado de saúde, encontrando-se em coma.







