Morre Arnaldo Jabor aos 81 anos após sofrer um AVC em dezembro. A informação é do jornal Folha de São Paulo. O jornalista e cineasta estava internado desde o dia 17 de dezembro no Hospital Sírio-Libanês. Autor de "Toda Nudez Será Castigada", Jabor integrou a geração do cinema novo, que revolucionou o audiovisual nacional.



Tags