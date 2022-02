Banda cearense Argonautas lança EP "Notas Soltas" nesta sexta-feira, 11

O quarteto cearense Argonautas lança nas plataformas digitais de música nesta sexta-feira, 11, seu novo trabalho de estúdio. Intitulado “Notas Soltas”, o EP reúne composições autorais que passeiam por diferentes ritmos, como MPB, bolero e maracatu. Além da publicação, haverá um show transmitido ao vivo em seu canal no YouTube no sábado, 12, às 16 horas. O momento servirá também para celebrar a nova produção do quarteto.

Formado pelos músicos Ednar Pinho, Igor Ribeiro, Ayrton Pessoa (Bob) e Rafael Torres, o grupo apresenta neste EP quatro faixas, sendo elas “A Solidão”, “Canoa Quebrada”, Atravessantes” e “Estrelado”. A produção é fomentada com recursos da Lei Aldir Blanc por meio da Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor). O trabalho será o terceiro lançado pela banda cearense, que possui mais de 20 anos de carreira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ARGONAUTAS (@argonautasmpb)

No show que será realizado no sábado, 12, o quarteto apresentará também o processo de composição, criação de arranjos e produção do EP. Os músicos também responderão a dúvidas sobre como criar e escrever um projeto cultural para um edital público. O grupo também planeja lançar em março um projeto em homenagem ao cantor, compositor e multi-instrumentista carioca Edu Lobo.



Na estrada desde 1997, o conjunto cearense produz suas próprias músicas e também realiza releituras de trabalhos importantes do cancioneiro brasileiro. A banda tem como algumas de suas influências artistas como Tom Jobim, Chico Buarque, João Gilberto e Luiz Gonzaga.



Lançamento EP Notas Soltas



Quando: nesta sexta-feira, 11; show no sábado, 12, às 16 horas

Onde: EP nas plataformas de música; show no YouTube



