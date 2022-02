Designer gráfico faz exposição com fotos atuais e da juventude de famosos

Como seria ver, ao mesmo tempo, a versão jovem e a versão mais velha de seu artista preferido? Para um designer gráfico holandês, essa pergunta deixou de ficar no campo da imaginação e se fixou na realidade. Em seu Instagram, o profissional Ard Gelinck publica edições feitas no software Photoshop que colocam personalidades famosas lado a lado em duas fases de suas vidas, em um movimento simultâneo de nostalgia e de homenagem ao presente.

Com as comparações, é possível perceber como o “tempo age” nas pessoas retratadas pelo holandês. A série “Antes e Depois” recebe atrizes, cantores, celebridades esportivas e outras personalidades de destaque. Ao longo dessa iniciativa, já foram homenageados famosos como Jennifer Aniston (a Rachel de “Friends”), os cantores Michael Jackson e Harry Styles, o tenista Rafael Nadal e a apresentadora e comediante americana Ellen DeGeneres.

Ard Gelinck frequentemente presta tributos e lembra de datas comemorativas dos famosos para realizar suas publicações. Nas legendas, Ard Gelinck faz questão de dizer que as edições são resultados “de seus pensamentos criativos” e, ainda por cima, “bem-intencionadas”. Além disso, garante que são feitas com “amor” e “respeito” às personalidades e aos fotógrafos. Por isso, não as põe à venda nem as usa comercialmente, e se coloca à disposição para correções ou remoções de conteúdo.

Mais de 300 mil pessoas acompanham no Instagram as homenagens produzidas pelo designer gráfico. Em entrevista ao portal “Bored Panda”, ele revelou que as montagens mais populares são as feitas com os protagonistas da série de comédia “Friends”. Além disso, uma publicação recente com o ator Ben Affleck e a cantora Jennifer Lopez também fez muito sucesso devido ao retorno das personalidades como um casal.

