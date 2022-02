K-pop: Viviz, grupo de ex-membros do GFriend, faz debut com "Beam of Prism"

O trio Viviz fez seu debut com o EP "Beam of Prism". Todas as integrantes são ex-membros do grupo de k-pop GFriend

O trio Viviz estreou no mercado sul-coreano nesta quarta-feira, 9 de fevereiro, com o EP “Beam of Prism”. Composto por Eunha, SinB e Umji, o grupo também divulgou o videoclipe de “Bop Bop”, que já conta com mais de 800 mil visualizações.

Além do single, o mini-álbum tem outras seis faixas, incluindo uma introdução. São elas: “Fiesta”, “Tweet Tweet”, “Lemonade”, “Love You Like” e “Mirror”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar de ser um novo girlgroup da BPM Entertainment, suas integrantes são veteranas da indústria fonográfica. As três eram do grupo GFriend, que foi formado em 2015 e permaneceu na ativa até o início do ano passado.

Na época, a agência responsável por elas não deu muitos detalhes sobre os motivos que levaram ao seu fim. O antigo grupo teve músicas populares, como “Mago”, “Me Gustas Tu” e “Apple”.

“É nosso segundo debut, então treinei ainda mais do que quando éramos trainees. Como debutamos uma vez, sabemos como é, então há a pressão de que temos que fazer melhor. Dissemos umas às outras que temos que fazer o nosso melhor, não apenas tentar o nosso melhor”, disse SinB em entrevista ao The Korea Herald.

Segundo ela, a força do Viviz está na experiência das três. “Nossa força é a nossa experiência. Temos o frescor e a experiência. Mostraremos diferentes lados de nós mesmas como Viviz que nunca antes mostramos através do GFriend”, prometeu.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags